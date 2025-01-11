Bodrum'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bodrum'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ADU 608 plakalı kamyonet, Bodrum-Yalıkavak karayolu Dağbelen mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet ise vinç ve kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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