Bodrum'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ADU 608 plakalı kamyonet, Bodrum-Yalıkavak karayolu Dağbelen mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.



Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Kamyonet ise vinç ve kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.