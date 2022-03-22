Bodrum'da Ukraynalı sporculardan Abramoviç protestosu

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 22.03.2022 - 01:25 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 01:37
Rus oligark Roman Abramoviç’in lüks yatı 'My Solaris', Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne yaklaştığı sırada Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildi.
Rus milyarderin 140 metre uzunluğunda 26 metre genişliğindeki Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı “My Solaris” Ege kıyılarına geldi.
Akdeniz’den Marmaris ve Datça açıklarına gelen yat, rotasını Bodrum’a çevirdi. Yat, akşamüstü saatlerinde Bodrum’a ulaştı.
Yatın gemi yanaşma iskelesi’ne yaklaştığı sırada Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildiği görüntüler ortaya çıktı.
İtalya’da yelken yarışlarına katıldıktan sonra ülkelerine geri dönemeyen ve geçen 17 Mart’ta Bodrum’a gelen yelkenciler ve antrenörleri şişme botla “My Solaris”i karşıladı.
Ukraynalı yelkenciler, üzerinde İngilizce “Savaşa Hayır” yazılı Ukrayna bayrağı açtı, “Rus gemisi buradan git”, “Ukrayna’dan gidin” sloganları attı.
Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanlığı ekipleri, Ukraynalı sporcuları ve antrenörlerini karakola götürdü. Yelkenciler daha sonra serbest bırakıldı.