Bodrum'da uyarı tabelasına rağmen ormana moloz döktüler

Çamlık Mahallesi’nde yol kenarına ve ormanın girişine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen molozlar görüntü kirliliğine neden oluyor.



"Çöp ve moloz dökmek yasaktır. Yol boyunca kamera ile izlenmektedir" yazılı uyarı tabelalarına rağmen moloz dökülerek çevrenin kirletilmesi tepki çekti.



Molozların yol kenarına kadar taştığı görüldü. Molozların bir kısmının ise ağaçların hemen dibine döküldüğü görüldü.