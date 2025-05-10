Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Bodrum'da bir eve düzenlenen baskında 2 kilo 200 gram skunk ve 870 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Bodrum polisi, istihbarat çalışmasıyla bir evde madde bulundurulduğu ve satışının yaptığı bilgisine ulaştı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 2 kilo 200 gram skunk, 870 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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