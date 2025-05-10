Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Bodrum'da bir eve düzenlenen baskında 2 kilo 200 gram skunk ve 870 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
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Bodrum polisi, istihbarat çalışmasıyla bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yaptığı bilgisine ulaştı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 2 kilo 200 gram skunk, 870 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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