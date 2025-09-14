Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir kişinin kente uyuşturucu madde getirebileceği bilgisi edinilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İstanbul'dan gelen şüpheli, Bodrum Otogarı'nda yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerine bir miktar kokain ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Etiketler :
- Bodrum
- Muğla
- Uyuşturucu