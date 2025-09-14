Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir kişinin kente madde getirebileceği bilgisi edinilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul'dan gelen şüpheli, Otogarı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerine bir miktar kokain ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

