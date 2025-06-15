Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 şüpheli tutuklandı.

Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri satıcılarına karşı yaptı. Bu kapsamda ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 1 kilo 118 gram skunk, 1 av tüfeği, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin dolar nakit para ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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