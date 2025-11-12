Bodrum'da uyuşturucuya iki tutuklama
12.11.2025 16:01
İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi iki kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.
Ekiplerce otel odasına düzenlenen operasyonda 735 gram skunk maddesi, 575 gram pinaca maddesi, 255 gram bonzaİ ve 56 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.