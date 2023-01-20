Bodrum'da yağış ve fırtına | Denizcilere limandan çıkmama uyarısı yapıldı

Bodrum'da rüzgar ve fırtına şiddetini artırmaya devam ediyor.

Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi.

Denizcilere limandan çıkmama uyarısında bulunuldu.

Fırtına nedeniyle Bodrum ile Yunanistan’ın Kos Adası arasında planlanan feribot seferleri yapılamadı. Fırtına ile birlikte yağmur da etkili oldu. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Gökkuşağını görenler, o anları cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına aldı.

Gündoğan Mahallesi’nde görülen gökkuşağı ise güzel görüntüler oluşturdu.

Yağış ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.