Bodrum'da yağış ve fırtına | Denizcilere limandan çıkmama uyarısı yapıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde güneybatıdan esen fırtına ve zaman zaman etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçede feribot seferleri iptal edildi, denizcilere limandan çıkmama uyarısı yapıldı.

Bodrum'da yağış ve fırtına | Denizcilere limandan çıkmama uyarısı yapıldı

'da rüzgar ve fırtına şiddetini artırmaya devam ediyor.

Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi.

Denizcilere limandan çıkmama uyarısında bulunuldu.

nedeniyle Bodrum ile Yunanistan’ın Kos Adası arasında planlanan feribot seferleri yapılamadı. Fırtına ile birlikte yağmur da etkili oldu. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Bodrum'da yağış ve fırtına | Denizcilere limandan çıkmama uyarısı yapıldı - 1 Gökkuşağını görenler, o anları cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına aldı.

Gündoğan Mahallesi’nde görülen gökkuşağı ise güzel görüntüler oluşturdu. 

Yağış ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...