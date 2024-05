Bodrum'da yasağa rağmen inşaatlar sürüyor: Müşteriler kaçtı

Her yıl turizm bölgelerinde uygulanan inşaat yasağı, Muğla’nın turistik ilçelerinde 15 Mayıs'ta başladı.

Yasaklar kapsamında, ağır nakliyat, hafriyat ve harç gibi inşaat çalışmaları yapılamayacak.



Sadece çevreye rahatsızlık vermeyecek küçük tadilatlar yapılabilecek.



Altyapı çalışmaları ise ilgili kurumlardan izin alınarak yapılabilecek.



Yasakların ise 15 Ekim'de sona ereceği belirtildi. İnşaat yasağına uymayan bazı şantiyelerde beton dökümü başta olmak üzere inşaat çalışmalarının devam ettiği görüldü.



Otel ve apart yakınlarında devam eden çalışmalar nedeniyle turizmciler duruma tepki gösterirken, inşaat çalışmalarından dolayı turistlerin rahatsız olduğu ve otellerden çıkış yaptığını belirtti.



"İNŞAATTAN DOLAYI BAZI OTELLERDEN MÜŞTERİLER ÇIKTI"



Devam eden inşaat faaliyetlerinin turizmi etkilediğini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu bir genelge var ve genelgede inşaat yasağı ile inşaat faaliyetlerinin kısıtlanması yazıyor. Bu da demek oluyor ki mayıs ve ekim aylarında turistik bölgelerde inşaat yasağı başlayacak. Bu tarihler 15 Mayıs ve 15 Ekim olarak uygulanıyor. Bu sene de aynı ve ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeye istinaden 15 Mayıs ve 15 Ekim olduğu belirtildi. Fakat inşaat firmaları bunu dikkate almıyor. Bundan dolayı da çevredeki oteller mağdur oluyor. BODER olarak bu işin takipçisiyiz. İlgili belediye kuruluşlarıyla görüşüyoruz ve yazışmalara başlandı. İnşaat yasağına uyan firmalar var. Uymayanlar onların da haklarına girmiş oluyor. Sürdürülebilir turizmin devam etmesi gerekiyor, inşaattan dolayı bazı otellerde çıkışlar oldu ve müşteriler başka otellere yönlendirildi." ifadelerini kullandı.



Turizmcilerden Elvan Ayhan ise "Şu an devam eden inşaat çalışmalarından rahatsızız. Otelin arkasında devam eden inşaat çalışmalarından dolayı odalarımın çoğunu veremiyorum. Başka otellere yönlendiriyoruz bu da bizi maddi ve manevi olarak zarara uğratıyor. Yasağın başlamasına rağmen arkada inşaat devam ediyor." diye konuştu.