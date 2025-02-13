Bodrum'da yıkım gerginliği

Emniyet yetkilileri gerginliğin artmaması için bölgede toplanan kalabalığı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu arada bazı kişiler de kaçak yapıların üzerine çıkarak yıkımın yapılmasını engellemek için direndi.



Bölgedeki 5 kaçak yapıdan 4'ü büyük ölçüde yıkılırken, yapılardan biri için ise mülk sahibinin yıkımı kendisinin gerçekleştireceğini taahhüt etmesi üzerine süre verildi. Ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı.