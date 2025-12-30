Bodrum'da yılbaşı yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor.

Bodrum trafiğine yılbaşı yoğunluğu da eklenince hem ana arterlerde hem de ara sokaklarda trafik yoğunluğu oluştu.

Yılbaşı hareketliliği, alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkışlarında kendisini hissettirdi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve Ortakent Kavşağı civarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçlar yollarda tampon tampona gitmek durumunda kaldı.

Trafik yoğunluğunun olduğu kavşaklara polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yoğun trafiği rahatlatmak için müdahalede bulundu.