Bodrum'da yollar göle döndü, istinat duvarı çöktü

Kuvvetli sağanak ve dolu yağışı Muğla'nın Bodrum ilçesini adeta felç etti.

İlçede gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışıyla birlikte, Çırkan Mahallesi'nde iki katlı bir evin istinat duvarı çöktü. İtfaiye, sağlık ve belediye ekipleri bölgedeki dört haneden 9 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti.



Kıbrıs Şehitleri Caddesi Atatürk Bulvarı ile Gümbet Kavşağı istikametinde kara yolu trafiğe kapandı. Bazı araçlar yoğun su birikintileri içinden güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri, yoldaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İlçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan suları tahliye etmek için çaba sarf etti. Konacık ve Gümbet bölgesindeki derelerden taşan sular da Bitez Mahallesi'nden denize ulaştı. Derelerin debisi yükselirken, bölgedeki bazı cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.