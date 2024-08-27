Bodrum'da 98 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtardı. Yelkenli teknedeki 98 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısını da yakalandı.

Bodrum'da 98 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 25 Ağustos'ta saat 05.25'te açıklarında kaçak olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki aralarında 4'ü çocuk 31 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler aynı tarihte saat 11.27'de Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 33'ü çocuk 98 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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