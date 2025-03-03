Bodrum'daki kadın cinayeti için müebbet!

8 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayıp 8 sayfalık iddianame hazırladı.



İddianamede Hacı Ömer Alçı için boşandığı eşi Hüsne Topal'ı "Kasten öldürme" suçundan müebbet, Sedat Tüter'i "Kasten öldürmeye teşebbüs"ten 15 yıla kadar hapsi istenirken, oğlu için ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken duruşmanın 14 Nisan'da görüleceği belirtildi.



HÜSNE'YE 4 MERMİ İSABET ETMİŞ



İddianamede Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporuna yer verildi. Raporda, yaşamını yitiren Hüsne Topal'a 4 merminin isabet ettiği ve ayrı ayrı ve birlikte ölüm oluşturacak nitelikte oldukları tespit edildiği belirtildi.



"TEHDİT MESAJLARI GÜNDELİK KONUŞMALARIMIZDI"



İddianamede, tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı'nın, Hüsne Topal'a olaydan önce "Sedat'a olan düşkünlüğün senin sonun olacak. Onunla iş için bile muhatap ol senin sonunu getiririm. Ya onu her yerden engelle ya da cesaretin varsa iş alırsın başına. Ben görürüm, duyarım nasıl olsa. İş için bile muhatap ol seni öldürürüm bilesin” diyerek küfürlü içerikler yazdığı ve tehdit ettiğinin ortaya çıktığı vurgulandı.



Sanık Hacı Ömer Alçı ile oğlunun soruşturma aşamasındaki ifadeleri de iddianameye girdi. Alçı'nın ifadesinde, tehdit mesajlarının Hüsne Topal ile gündelik konuşmaları olduğunu, onu öldürmek gibi amacının olmadığını belirtti. Alçı'nın ifadesinde Sedat Tüter'in Topal'a zararı dokunacağını ileri sürdüğü için aralarında tartışmaların çıktığını kaydettiği de iddianamede yer aldı.