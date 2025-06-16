Bodrum'daki orman yangını kontrol altında

Göltürkbükü Mahallesi'nde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın söndürme helikopterlerinin de sevk edildiği yangın kontrol altına alındı.

YANGIN NEDENİ BELLİ OLDU

Yapılan incelemede yangının inşaatta yapılan çalışmada kaynak makinesinden çıktığının tespit edildiği belirtildi.



Olayla ilgili inşaatta kaynak yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelinin işlemleri sürüyor.