Bodrum'daki vahşette gerekçeli karar açıklandı: Cinayette D vitamini ayrıntısı

Annesini yumruklayarak darbetti, ardından da kapıyı kilitledi. Bu sırada Bezmez, 'Kapıyı aç, kilitleme ne olursun, yapma oğlum, özür dilerim' dedi. O sırada oğlu E.D ile otel çalışanı kadın kapıyı açmak için çalıştı. Kapının bir anda açılmasıyla Figen Bezmez boğazı kesik halde dışarı çıktı ve evinin önüne yığılarak olay yerinde yaşamını yitirdi."

Bunun üzerine Doğukan D.'nin 'Sen benden boş yere 4 tüp kan aldırdın. Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım, eve gel' dediği belirtildi. Oğlunun durumundan endişelenen Bezmez, otele gelip küçük oğlu E.D. ve otel çalışanı bir kadınla oğlunun yaşadığı eve gitti. Ancak, Doğukan D. sadece annesini eve aldı.

"Tahlil sonuçlarında 'D' vitamini değerlerinin bulunmadığını gören Doğukan D. sinirlenip, annesine bağırmaya başladı. Bezmez, bunun üzerine tekrar sağlık ocağına gitti. Figen Bezmez, bir süre sonra oğlunu telefonla arayıp, sağlık ocağında 'D' vitaminine bakılmadığı için sonuçta olmadığını söyledi.

Daha sonra yaşananlara ise iddianamede, şöyle yer verildi:

Bezmez'in küçük oğlu E.D.'nin ise gündüzleri annesinin yanına gittiği ve geceleri uyumak için ağabeyinin yanına geldiği belirtildi.

Bezmez'in yemek ve temizlik işleri gibi ihtiyaçları için ara sıra eve gittiği kaydedildi.

İki sayfalık iddianamede, Figen Bezmez'in, oğlu Doğukan D.'nin istememesi nedeniyle olayın yaşandığı tarihe kadarki bir aylık sürede çocuklarıyla aynı evde değil, bir otelde kaldığı belirtildi.

OTOPSİ RAPORU: BOYNUNDA ÜÇ KESİ VAR

İddianamede Bezmez'in otopsi raporu da yer aldı. Raporda Figen Bezmez'in boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere üç farklı kesinin olduğu belirtildi.

Doğukan D.'nin, emniyette suçunu kabul ettiği ancak tutuklama safhasında çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandığı da iddianameye girdi.

24 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Doğukan D., 2 Temmuz'da beşinci kez Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanık Doğukan D., avukatları ve yakınları katıldı. Doğukan D.'nin, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gelen akıl sağlığına ilişkin rapor okundu.

Raporda, "Fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirebilme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu TCK 32'nci maddesi kapsamında bir akıl sağlığı hastalığı bulunmadığı ve fiille ilgili olarak ceza sorumluluğunun tam olduğu tıbbi kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Mahkeme başkanının son sözlerini sorması üzerine Doğukan D., "Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, takdiren indirim yapılmasına gerek olmadığına karar verip, Doğukan D.'yi 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Doğukan D.'ye verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Yargılamaya konu somut olay değerlendirildiğinde; alınan tanık ifadelerinden ve olayın gelişiminden suça sürüklenen çocuğun uzun zamandan beri başta annesi olan müteveffaya kötü davrandığı, ayrıca gerek olaydan önce gerek olay sırasında gerekse de olaydan sonra pişman olmadığı açıktır.

Yine suça sürüklenen çocuk tarafından kendisine karşı gerçekleştirilen tüm suç ve haksız fiil teşkil eden eylemlerini bir nevi tolere eden, suça sürüklenen çocuğun bir çok zorlayıcı ve başka yerde kalması gibi hayatın olağan akışına uygun olmayan istek ve taleplerini yerine getiren ve hatta imkanları ölçüsünde hala başta suça sürüklenen çocuk ve kardeşine iyi bir annelik yapabilmek adına elinden geleni yapan müteveffaya karşı gerçekleştirilen eylemler dikkate alındığında suça sürüklenen çocuk hakkında takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması kanaatine varılmıştır."