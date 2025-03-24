Bodrum’daki vahşette taciz iddiası

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaaddin Yıldız’ın (53) Yakaköy Mahallesi’ndeki camcı dükkanında öldürülmesiyle ilgili çalışma yaptı.



Olayla ilgili katil zanlısı D.H.D. ile suça yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen şüpheliler E.B, A.Y, K.K.Y, Y.A, M.C.M, H.Ç, Antalya ve Bodrum’da düzenlenen operasyonla yakalandı.