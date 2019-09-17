Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 tarafından başlatılan kaçak yapılarla mücadele çalışmalan hız kazandı.

20 Ağustos'ta Muğla'da başlayan kaçak yapı tespit ve yıkım sürecinde şimdi sıra İstanbul'da.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, İstanbul'da Boğaz'daki yalılardan, imar barış firsatçılarının yaptığı kaçak yapılara kadar tüm aykırılıklar tek tek tespit edilecek.

Edinilen bilgilere göre Bakanlığın Bodrum'daki yıkım sürecini bitirmesinden sonra İstanbul'da yıkımlar başlayacak. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre Istanbul için de ayrı bir ekip kuruldu. Bu ekip ilçe ilçe tespitleri yapıyor. Hem ekiplerin tespitleri hem de gelen şikayetler değerlendiriliyor. İstanbul Valiliği İstanbul Boğazı'nda kaçak tespit çalışması ile sürece destek olurken, belediyeler de ilçe sınırları içerisindeki kaçak yapılara ilişkin çalışmalan sürdürüyor. 1 ay içinde tebligatlar ilgili kurum ya da kişilere belediyeler aracılığıyla gönderilmeye başlanacak. Tebligat yollanan kişilere 1 ay süre verilecek. Eğer yıkım yapılmazsa bu defa bakanlık yıkımı gerçekleştirecek.



BODRUM'DA SÜRE DOLUYOR



İstanbul'da çalışmalar yeni başlarken Bodrum'da sona gelindi. Bugüne kadar bünyesinde 2 bin 80 konut ve 6 otel projesi olan 21 proje mühürlendi. Yine Bodrum'da uydu görüntüleriyle yapılan tespit sonrası 98 adet yapıya ait imar barışı kapsamında alınan 'yapı kayıt belgesi' iptal edildi. 91 yapı için de değerlendirme sürüyor.

Bodrum haricinde 12 ilçede çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer "Bu ilçelerde 2 bin 511 adet yapıda aykırılık tespit ettik. 447 adedinin yapı kayıt belgesi iptal edildi, çalışmalar devam ediyor. En fazla aykırılık Bodrum'dan sonra Marmaris ve Fethiye'de görüldü" dedi.

Bodrum'da kaçak yapıları yıkması için tebligat yollanan firmalara ay sonuna kadar izin verilmişti. Mühürlenen projelerin bir kısmında yıkımlar başladı. Bakanlık yetkilileri firmaların yapmaması durumunda kendilerinin eylül ayı sonunda yıkım yapacağını dile getirdi.

