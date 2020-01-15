Boeing 2019'u 30 yılın en düşük uçak siparişi ile kapadı

Şirketten yapılan açıklamada, Etiyopya ve Endonezya'da düşen "737 Max 8" tipi uçakların uçuşunun durdurulmasından sonra 2019 yılı içinde Boeing'e verilen 87 ticari uçak siparişinin iptal edildiği kaydedildi.



İptallerde 737 Max tipi uçakların güvenliği ile ilgili yaşanan tartışmaların etkisi olduğu değerlendirilirken, şirket yetkilileri en son aralık ayında 3 adet 737 Max uçak siparişinin iptal edilerek, 787 Dreamliners modelle değiştirildiğini aktardı.



Boeing sözcüsü, şirkette 2019 yılı öncesi en son ne zaman sipariş iptali ile karşılaştıklarını hatırlamadığını belirterek, "Şu kesin ki son 30 yılda böyle bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.



"BU İŞİ DÜZELTECEĞİZ"



Öte yandan, Boeing'in Avrupa rakibi Airbus'a ise 2019 yılı içinde 768 yeni uçak siparişi verildiğine işaret edildi.



737 Max'in uçuşlarının durdurulması nedeniyle Boeing'in 2007'den bu yana en düşük seviye olan yıllık 380 ticari uçak teslimatında bulunduğu aktarıldı.



Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, çalışanlarına gönderdiği elektronik postada, 737 Max'i tekrar uçuşlara sokmanın en öncelikli işleri olduğunu vurgulayarak, "Bunu halledeceğiz, bu işi düzelteceğiz." şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.



BOEİNG 737 MAX 8 KRİZİ



Boeing, geçen yıl "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.



Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize düşmüştü. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.



Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.



Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçakların uçuşuna kapatmıştı.



Her iki kazada da 737 Max 8 tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının, "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sistemini otomatik devreye sokmasını etkilediği belirtilmişti.

BOEING CEO'SUNDAN İTİRAF: HATA YAPTIK (VİDEO HABER)

