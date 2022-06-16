Boğa saldırısı öldürdü

Erzurum'da bir kişi boğa saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Tekman ilçesinin kırsal Düzyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede besicilik yapan 49 yaşındaki Abdulbari Akarsu, önceki sabah hayvanlara bakım yapmak için ahıra girdi.

Burada bağlı boğanın boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Akarsu, yere yığıldı. Ahıra gelip Akarsu'nun hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekibi çağırdı.



Ambulansla önce Tekman Devlet Hastanesi'ne buradan da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Abdulbari Akarsu'nun cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak Düzyurt'ta toprağa verildi.