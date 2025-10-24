Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarından yayınlanan video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır." hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 23 Eylül'de tutuklanmıştı.

İlk duruşmada savcılık mütalaasında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İkinci duruşma bugün İstanbul Adliyesi 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar Enes Akgündüz ve Boğaç Soydemir duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılırken avukatlar salonda hazır bulundu.

"OLAYDAN SONRA ÖZÜR MESAJI YAYINLADIM"

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Boğaç Soydemir, "Olaydan sonra özür tweeti attım ve 3 milyon kişi tarafından attığım tweet okundu. Bahsi geçen sözün bir hadis olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde videoyu yayından kaldırdım, şahsi hesabımdan özür mesajı yayınladım. Öncesinde ve sonrasında planlı veya kasıtlı bir hareket yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

"DİNİMİZLE ALAY EDECEK BİR ŞEYİ YAPACAK BİRİSİ DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Enes Akgündüz ise mahkemede yaptığı savunmasında "Ben Müslümanım, böyle dinimizle alay edecek bir şeyi yapacak birisi değilim. Orada tamamen programın gereği dolayısıyla dinlemek zorunda kaldım, soruyu anlamadım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

TAHLİYE EDİLDİLER



Mahkeme, sanıkların 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. İki ismin tahliyelerine karar verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.