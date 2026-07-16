Boğaz dev geminin geçişi için kapatıldı

Romanya'dan Yunanistan'a giden 325 metre uzunluğunda ‘Castorone' isimli boru hattı döşeme gemisi İstanbul Boğazı 'ndan geçti.

Gemi , saat 06.00'da İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden biri olan Castorone'nin geçişi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Daha önce Türkiye ’nin Karadeniz’deki doğal gaz sahalarında görev alan Castorone’un, Boğaz geçişinin ardından Yunanistan'ın Pire limanına doğru gideceği öğrenildi.