Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme

Denizcilik Genel Müdürlüğü, boğazlardan geçecek petrol ürünü taşıyan gemilerden 6 Şubat'tan itibaren sigorta teyit mektubu talep edecek.

Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme

Boğazlardan geçen ham tankerleri için istenen sigorta teyit mektubu, petrol ürünü taşıyan gemiler için de talep edilecek.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk boğazlarından yüklü olarak geçecek petrol ürünleri taşıyan gemilerin sigorta kuruluşlarından, detayı, yükü ve seferinin yer aldığı ve P&I sigortasının bu gemi, sefer ve yük için geçerli ve kapsayıcı olacağını belirten bir mektup almaları ve bu belgeyi Seyir Planı'na eklemeleri gerektiği belirtildi.

Sigorta teyit mektubunun 6 Şubat'tan itibaren talep edileceği bildirildi.

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