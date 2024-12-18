Boğaz hattında değnekçilere operasyon
İstanbul’un en yoğun noktalarından Ortaköy, Bebek, Kuruçeşme ve Arnavutköy sahilinde araçlarını park etmek isteyenlerden para talep eden değnekçilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da değnekçilere yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında Beşiktaş ilçesi Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek semtlerinde değnekçilerin, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden ücret talep ettiği belirlendi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 Aralık’ta gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca yapılan denetimler esnasında hatalı yaptıkları belirlenen 204 sürücüye toplamda 152 bin 985 lira idari para cezası uygulandı.
Sürücülerden park parası isteyen şüpheliler ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
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