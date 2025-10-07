Boğaz köprülerine Filistin bayrağı asıldı

İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek eylemleri sürüyor.



Hafta sonu İstanbul ve Ankara'daki yürüyüşlerin ardından dün de 81 ilde Sessiz Çığlık eylemleri yapılmıştı.

Çok sayıda kişi insan zinciri oluşturup, Gazze'ye destek mesajları vermişti.

KÖPRÜLERE FİLİSTİN BAYRAĞI ASILDI

Bugün ise İstanbul'daki köprülere Filistin bayrakları asıldı.

İstanbul Valiliği, tarafından Anadolu ve Asya'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün korkuluklarına Filistin ve Türk bayrakları asıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asılan bayraklar drone ile havadan görüntülendi.