Boğaz vapuru ağlara takılıp kaldı

İstanbul Boğazı'nın Paşabahçe kesiminde balıkçıların denize bıraktığı ağlar, Eminönü-Beykoz seferini yapan vapurun pervanesine dolandı, Bir süre hareket edemeyen vapur, balıkçıların müdahalesiyle takıldığı ağlardan kurtarıldı.

Olay nedeniyle seferde kısa süreli aksama yaşanırken, herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.