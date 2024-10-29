Boğaz'da 29 Ekim kutlamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Dolmabahçe Sarayı önünde yapılıyor. Bu kapsamda Boğaz'daki gemi trafiği bir süreliğine çift yönlü askıya alındı.

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yat yarışları kapsamında İstanbul Boğaz'ı yerel deniz trafiğine kapatıldı.



Bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında bir süre seferler yapılamadı.



Yat yarışlarının sona ermesinin ardından söz konusu hatlarda seferler normale döndü.

