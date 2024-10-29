Boğaz'da 29 Ekim kutlamaları: Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Yarış nedeniyle bazı vapur seferleri icra edilemiyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Dolmabahçe Sarayı önünde yapılıyor.
Bu kapsamda Boğaz'daki gemi trafiği bir süreliğine çift yönlü askıya alındı.
ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA
Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yat yarışları kapsamında Boğaz'ın yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı kaydedildi.
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