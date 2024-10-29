Boğaz'da 29 Ekim kutlamaları: Trafik askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Dolmabahçe Sarayı önünde yapılıyor. Bu kapsamda Boğaz'daki gemi trafiği bir süreliğine çift yönlü askıya alındı.

ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA



Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yat yarışları kapsamında Boğaz'ın yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi.



Açıklamada, bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı kaydedildi.