Boğaz'da 29 Ekim kutlamaları: Trafik askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Yarış nedeniyle  bazı vapur seferleri icra edilemiyor.

Boğaz'da 29 Ekim kutlamaları: Trafik askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Dolmabahçe Sarayı önünde yapılıyor.

Bu kapsamda Boğaz'daki gemi trafiği bir süreliğine çift yönlü askıya alındı.

Boğaz'da 29 Ekim kutlamaları: Trafik askıya alındı - 1

ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yat yarışları kapsamında Boğaz'ın yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı kaydedildi.

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