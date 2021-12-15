Boğaz'da arızalanan tanker çekildi, gemi trafiği normale döndü

Haberler - İHA - DHA 15.12.2021 - 13:31
İstanbul Boğazı, gemi trafiğine tekrar açıldı.
Romanya'nın Köstence Limanı'ndan hareket eden 114 metre uzunluğundaki Ahmet Telli isimli tanker, İzmit Limanına gitmek için saat 11.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi.
Gemi, Keçili koyu mevkiinde makine arızası verdi. Gemi kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yardım talebinde bulundu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi.
İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı. Makine arızası veren gemi kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörleri eşliğinde Ahırkapı'ya çekildi. Tankerin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı, yaklaşık 1,5 saat sonra gemi trafiğine açıldı.