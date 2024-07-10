Boğaz'da askıya alınan gemi trafiği açıldı

Son dakika haberi! İstanbul Boğazı Lionfish isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü olarak olarak trafiğe kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, 'Lıonfısh' isimli gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." ifadeleri yer aldı.

YENİDEN AÇILDI

Bakanlık, gemi trafiğinin Lionfish isimli geminin geçişini tamamlamasının ardından güney-kuzey yönlü olarak tekrar açıldığını açıkladı.

