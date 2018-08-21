Romanya Deniz Kuvvetlerine bağlı eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' İstanbul Boğazı'ndan geçti.
1938 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 82 metre boyundaki eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü.
Bazı öğrenciler, İstanbul Boğazı'nı izlerlerken bazı öğrenciler ise fotoğraf çekti. Kıyıdakilerde görüntüsüyle dikkat çeken gemiyi ilgiyle izledi.
Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Arnavutluk'un Durres Limanına gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.
Gemiden dünyada sadece 5 tane olduğu belirtildi.