İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar kapsamında hasar gören tarihi yalının hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü.
7 Nisan'da Malta bandralı 225 metre boyundaki "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisinde, boğaz geçişi sırasında makine arızası meydana gelmişti.
Arızanın ardından geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda kazanın ardından büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.
Şans eseri, sadece özel etkinlikler için kullanılan yalı kaza sırasında boş olması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.
VIDEO: GEMİNİN YALIYA ÇARPMA ANI