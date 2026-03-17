Boğaz'da göz gözü görmüyor. Gemi trafiği durduruldu, Şehir Hatları seferleri iptal

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Boğaz'daki gemi trafiğinin 04.53’ten itibaren çift yönlü kapandığını duyurdu.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ DE İPTAL

Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava bugün kapalı ve kuvvetli rüzgar olması bekleniyor. Megakentte yağmur geçişleri beklenirken hava sıcaklığı ise 11 derece.