Boğaz'da kaybolan iki kardeş: Kadıköy Sahili'nde bulunan ceset kayıp kardeşlerden birine ait

Kadıköy sahilinde dün denizde bulunan erkek cesedinin, Adli Tıp Kurumundaki (ATK) kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.



Cesedin, 23 Kasım 2024'te Bebek Sahili'nde kız kardeşi Ayşe Can ile denize düşen Velat Can'a ait olduğu şüphesi üzerine, kardeşlerin ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapıldı.



Testler sonucunda cesedin Velat Can'a ait olduğu belirlendi.



Aile yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alınan Can'ın cenazesi, Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürüldü.



Can'ın cenazesinin Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.

AİLE EMİN OLSA DA DNA TESTİ YAPILDI

Aile cesedin kardeşlerden Velat Can'a ait olduğuna emin olsa da DNA testi yapılmıştı.

Adli Tıp önünde bekleyen Dayı Tahsim Ulu, "Elbise üzerinden yüzde yüz odur. DNA testi çıkmadan bir şey diyemeyiz. Kız kardeşi daha bulunmadı. O da en kısa zaman da bulunur bir teselli olur. Cenazemizi de alsak gitsek o da bir teselli olur" demişti.



Abisi Yüksel Can ise, "Cesedi gördük. Cesedimize seviniyoruz. Elbisesinden tanıdık bizim kardeşimiz olduğunu." ifadelerini kullandı.

