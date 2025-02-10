Boğaz'da kaybolan iki kardeş: Kadıköy Sahili'nde bulunan ceset kayıp kardeşlerden birine ait
İspanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve 23 Kasım günü Bebek'te denize düşerek kaybolan iki kardeş, Ayşe ve Velat Can'a ait herhangi bir ize rastlanamıyordu. Kadıköy'de denizin üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan DNA incelemelerinde cesetin 23 yaşındaki Velat Can'a ait olduğu tespit edildi.
Kadıköy sahilinde dün denizde bulunan erkek cesedinin, Adli Tıp Kurumundaki (ATK) kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.
Cesedin, 23 Kasım 2024'te Bebek Sahili'nde kız kardeşi Ayşe Can ile denize düşen Velat Can'a ait olduğu şüphesi üzerine, kardeşlerin ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapıldı.
Testler sonucunda cesedin Velat Can'a ait olduğu belirlendi.
Aile yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alınan Can'ın cenazesi, Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürüldü.
Can'ın cenazesinin Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.
AİLE EMİN OLSA DA DNA TESTİ YAPILDI
Aile cesedin kardeşlerden Velat Can'a ait olduğuna emin olsa da DNA testi yapılmıştı.
Adli Tıp önünde bekleyen Dayı Tahsim Ulu, "Elbise üzerinden yüzde yüz odur. DNA testi çıkmadan bir şey diyemeyiz. Kız kardeşi daha bulunmadı. O da en kısa zaman da bulunur bir teselli olur. Cenazemizi de alsak gitsek o da bir teselli olur" demişti.
Abisi Yüksel Can ise, "Cesedi gördük. Cesedimize seviniyoruz. Elbisesinden tanıdık bizim kardeşimiz olduğunu." ifadelerini kullandı.
BOĞAZ'DA KAYBOLAN İKİ KARDEŞTEN İZ YOKTU
Bebek sahilinde 23 Kasım 2024'te yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile onu kurtarmak için arkasından atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.
İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri, bu nedenle İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.
Olayın ardından iki kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlatmış, denizi hem dalgıçlarla hem de havadan dronlarla taramıştı. Kardeşlerin ailesi de arama faaliyetlerini yakından takip etmiş ancak arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Kadıköy sahilinde dün denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu polise bildirmiş, deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.
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