Boğaz'da makine arızası: İki kişi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapıp sürüklenen teknedeki iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde iki kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde iki kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

