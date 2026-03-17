Boğaz'da sis kalktı, askıya alınan gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı'nda sabah sis etkili oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, Boğaz'daki gemi trafiği saat 04.53'ten itibaren çift yönde kapatıldı.

Sis nedeniyle geçici süreyle askıya alınan gemi trafiği, saat 12.00 itibarıyla güney-kuzey yönde açıldı.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava bugün kapalı ve kuvvetli rüzgar olması bekleniyor. Megakentte yağmur geçişleri beklenirken hava sıcaklığı ise 11 derece.