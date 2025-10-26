Boğaz'da sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı.

Boğaz'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle bir teknenin sürüklendiği belirtildi.

Açıklamada sürüklenen ve içerisinde iki kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki teknenin, KEGM-9 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek İstinye Marina'ya çekildiği ifade edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...