Boğaz'da sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle bir teknenin sürüklendiği belirtildi.
Açıklamada sürüklenen ve içerisinde iki kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki teknenin, KEGM-9 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek İstinye Marina'ya çekildiği ifade edildi.
