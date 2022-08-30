Boğaz'da yasak bitmeden tekneyle ava tepki

İstanbul Beykoz Burunbahçe açıklarında sabah saatlerinde bir tekne denize ağ attı.

Sahil kenarında oltayla balık tutan ve yüzenler ise av sezonu başlamadan ağ atan tekneye, tepki gösterdi. Durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri teknede evrak kontrolü yaptı.

Teknenin, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi balıkların durumunu kontrol etmek için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin izni ve kontrolüyle ağ attığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekipleri deniz kenarında tepki gösterenlere durumu anlatmak için kenara yaklaştı. Ekipler vatandaşlara bilgi verdikten sonra kıyıdan ayrıldı.



"ISLIK ÇALARAK TEPKİMİZİ GÖSTERDİK"



Balık tutan Ümit Atalay, "Biz gece saat 04.00 sıralarında buraya geldik. Geldiğimizde tekne burada geziyordu. Biz balık tutmaya başladık. Saat 07.00- 08.00 civarlarında burayı taradıktan sonra herhalde balıkları gördü, ağları germeye başladılar. Ağı serdikten sonra tabi bizim olta balıkçılığı bitiyor. Biz buradan ıslık çalarak tepkimizi gösterdik" dedi.

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