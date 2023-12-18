Boğaz'da yasadışı avcılık: 2 tekneye 107 bin 956 TL para cezası

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin İstanbul Boğazı’nda yaptığı su ürünleri denetiminde boy yasaklarına aykırı olarak avlanan yaklaşık 9 ton istavrite ele geçirdi. 2 ticari tekneye 107 bin 956 TL idari para cezası uygulandı.

Boğaz'da yasadışı avcılık: 2 tekneye 107 bin 956 TL para cezası

Boğazı'nın Anadolu Kavağı ve Poyrazköy taraflarında yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik su ürünleri denetimi yapıldı.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı T.C.S.G - 29 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından yapılan denetimde, 2 ticari teknede boy yasaklarına aykırı olarak avlandıkları tespit edilen yaklaşık 9 ton civarındaki 590 kutu istavrite el konuldu.

Boğaz'da yasadışı avcılık: 2 tekneye 107 bin 956 TL para cezası - 1

Yasadışı avcılığa göz açtırmayan ekipler, 2 ticari tekneye 107 bin 956 TL idari para cezası uygulandı.

El konulan balıklar; İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

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