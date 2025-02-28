Boğazı kesilerek öldürülmüştü! Nazlı Dere cinayeti davası başladı

İstanbul Esenyurt'ta 2019'da evinde ziynet eşyaları çalınan 67 yaşındaki Nazlı Dere, vahşice öldürülmüştü. Cinayetin aydınlatılmaya çalışıldığı televizyon programına katılan üst kat komşusu Enes Çetin, şüpheli tavırlarıyla dikkatleri çekmişti.



Cinayetten 5 yıl sonra polisin şüpheli olarak sorguya aldığı üst kat komşusu Enes Çetin, kolundaki yaraların nedenini açıklayamamıştı. Adli Tıp raporunda da, koldaki yara izi ve cinayetin benzer aletlerle meydana gelmiş olabileceği ve Nazlı Dere'den alınan bazı DNA örneklerinin Enes Çetin ile uyuştuğu tespit edilince, Enes Çetin cinayet suçundan tutuklanmıştı.



DAVA BAŞLADI



Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Enes Çetin ve tutuksuz yargılanan ağabeyi Salih Çetin ile taraf avukatları katıldı.



Sanık Enes Çetin, savunmasında olay günü ilk iş günü olduğunu, sabah evden çıkarken olumsuz durumla karşılaşmadığını dile getirdi.



İş çıkışı eve gittiğini ancak korkudan binaya giremediğini belirten Çetin, "Maktul Nazlı Dere'yle aynı binada oturuyorduk. Televizyon kanalındaki program için verdiğim röportajda maktulün vücudundaki bıçak izlerini mahalledeki kadınlardan duyduğum için söyledim. Olay günü vücudumda oluşan çizik iş yerinde meydana geldi, küçük bir yaraydı, peçeteyle sildim." ifadelerini kullandı.



Enes Çetin'in ağabeyi Salih Çetin ise olay günü sadece tişörtünü değiştirmek için apartmanın önüne gittiğini ancak binaya girmediğini, üzerinden 5 yıl geçtiği için net hatırlamadığını ve olayla bağlantısının bulunmadığını savundu.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Canik, kavga çıktığını düşündüğü için olay yerine gittiğini, maktulün cansız bedenini gördüğünü ve deliller yok olmasın diye kimsenin dokunmaması gerektiğini söylediğini ifade etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Enes Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.