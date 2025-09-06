Boğaziçi cinayetinde yeni görüntü: Katil kampüse 2 kez girmiş

15 yaşındaki Hilal Özdemir'in katili 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş'un Boğaziçi Üniversitesi'ne girerken yeni görüntüleri ortaya çıktı.



Ayberk Kurtuluş'un cinayetten saatler önce kampüse girip, çıktığı anlaşıldı.



İddiaya göre Hilal Özdemir, Ayberk Kurtuluş'dan ayrılmak istedi. Kurtuluş da kampüse giderek "Son kez konuşalım" dedi.



GÜVENLİĞİ RAHATÇA GEÇTİ



Kampüste buluşan Özdemir ile Kurtuluş tartıştı, o sırada yanlarına gelen başka bir kadın Kurtuluş'u itti. Katil aracına binerek uzaklaştı.



Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse giden Ayberk Kurtuluş'un, güvenlik görevlilerine "düğüne geldim" diyerek ikinci kez içeri girdi.



Kurtuluş, yeniden yanına çağırdığı Hilal Özdemir'i bu defa öldürdü. Sonra da intihar etti.



"SÜREKLİ TAKİP EDİYORDU"



Kurtuluş'un Özdemir'i takıntı haline getirip sürekli takip ettiği de iddia edildi.



Özdemir'in durumu ailesine söylemesi üzerine ailesinin okulunu değiştirdiği ortaya çıktı.



24 suç kaydı bulunan katilin kurusıkıdan gerçeğe çevrilen bir silah kullandığı anlaşıldı.

