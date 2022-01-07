Boğaziçi davasında tutuklu iki öğrenci için tahliye kararı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde yaşanan protestolara ilişkin 14 öğrencinin yargılandığı davada, iki tutuklu öğrenci ilk duruşmada tahliye edildi.



6 Ekim 2021'de tutuklanan Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Hastane çıkışı sivil polisler tarafından gözaltına alındığını belirten Enis Berke Gök suçlamaları kabul etmedi.

Caner Perit Özen de savunmasında, "Ben Rektör Naci İnci'nin araca binmesini engellemedim. Araçla aramda 5 metre mesafe vardı" dedi.

İfadelerin ardından hakim, 90 gündür tutuklu olan öğrenciler Gök ve Özen'in tahliyesine karar verdi.