Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e girince lokum daığtan bir grup öğrenciyi protesto ettiler ve 19 Mart günü gözaltına alındılar. Yaklaşık 3 aydır tutuklu olan 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tahliye edildi.
Öğrenciler mahkemedeki ilk ifadelerinde terör örgütü propagandası suçlamasını reddetti. Gözaltında işkence gördüklerini iddia eden öğrenciler, tekrar ifade verdi, beraat istedi.
Öğrencilerin aileleri arkadaşları, muhalefet partisi ve sivil toplum örgütü temsilcileri de öğrencilere destek için adliyedeydi. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski milletvekili Binnaz Toprak da öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.
14'ü tutuklu 22 öğrencinin yargılandığı davada tutuklu öğrencilerin tamamı serbest bırakıldı.
Boğaziçi öğrencilerine tahliye
NTV HaberTürkiye
Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin operasyonunu kutlayan öğrencileri protesto ettikten sonra gözaltına alınıp tutuklanan ve terör örgütü propagandasıyla suçlanan öğrencilerin yargılanmasına başlandı. Mahkeme ilk duruşmada 14 öğrencinin tahliyesine karar verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e girince lokum daığtan bir grup öğrenciyi protesto ettiler ve 19 Mart günü gözaltına alındılar. Yaklaşık 3 aydır tutuklu olan 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tahliye edildi.