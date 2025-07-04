Boğaziçi Üniversitesi diplomasını yırtan öğrenciye gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Sosyoloji Bölümü yandal öğrencisi D.D'nin yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama" suçlarını işlediği iddia edildi.

Hakkında soruşturma başlatılan D.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI



Şüpheli D.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, D.D'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.​​​​​​​