Boğaziçi Üniversitesi'nde iki fakülte kapatıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi kapatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde iki fakülte kapatıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde kapatılan Fen Edebiyat Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin yerine iki yeni fakülte açıldı.

'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; kapatılan Fen Edebiyat Fakültesi'nin yerine Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adıyla iki yeni fakülte kuruldu.

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