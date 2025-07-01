Boğaziçi Üniversitesi'nde iki fakülte kapatıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde kapatılan Fen Edebiyat Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin yerine iki yeni fakülte açıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; kapatılan Fen Edebiyat Fakültesi'nin yerine Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adıyla iki yeni fakülte kuruldu.