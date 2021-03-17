Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada 2 öğrenci tahliye edildi
SON DAKİKA HABERİ: Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2’si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi.
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