Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylara ilişkin 15 tutuklama

Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen olaylara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

97 kişi gözaltına alındığı olaylarda 82 kişi serbest bırakıldı.

15 kişi ise tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü bir etkinliğe Nurettin Yıldız'ı çağırdı. Çocuk yaşta evliliği meşru gören söylemleri nedeniyle gündeme gelen Yıldız'ın konferansı gerginliğe yol açtı. Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlendi.



Nurettin Yıldız, kürsüde konuşma yaptığı sırada yumurtalı saldırıya uğradı. Çıkan arbedede protestocular salondan çıkarıldı. Kampüste de çok sayıda öğrenci etkinliği protesto etti.



Öğrenciler ile polis arasında olaylar çıktı. Arbedede 13 polis hafif yaralandı. 97 öğrenci gözaltına alındı..



OKULDAN AÇIKLAMA



Boğaziçi Üniversitesi olaylara ilişkin açıklama yaptı.



Protestoya katılanlar hakkında disiplin işlemi başlatılacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı...

