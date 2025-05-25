Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun yıllar görev almıştı: Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti (Oya Başak kimdir?)

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nün profesör emeritusu, üniversitede uzun yıllar görev yapmış olan Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti. Başak, Boğaziçi eylemlerinde yer alan isimlerden biriydi.



Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nün profesör emeritusu, saygın akademisyen ve tiyatro kuramcısı Prof. Dr. Oya Başak, 25 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Başak, üniversitede uzun yıllar boyunca edebiyat ve tiyatro alanında dersler vererek pek çok öğrenciye ilham olmuştu.



OYA BAŞAK KİMDİR?



Oya Başak, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde başladığı eğitim hayatını, ABD'de tamamladığı lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleriyle sürdürdü. 1971 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başlayan Başak, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 22 yıl boyunca bölüm başkanlığı yaptı.



Tiyatro ve edebiyat alanlarında önemli katkılarda bulunan Başak, özellikle Shakespeare üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. İzzeddin Çalışlar tarafından kaleme alınan "Oya Başak: Kahkahanın Derinliği" adlı biyografi kitabı, onun akademik ve kişisel yaşamını detaylı bir şekilde ele alır.