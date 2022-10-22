Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın

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Boğaziçi Üniversitesi'nden çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Rumeli Hisarüstü'ndeki Üniversitesi Güney Kampüsü'nde bulunan ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saat 12.45 sıralarında çıkan yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Kampüse çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KÜLTÜREL MİRAS MÜZESİ'NİN ÇATISI YANDI

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edilirken kampüste bulunan kültürel miras müzesinin çatısında yangın çıktığı öğrenildi. Yangın kısa sürede söndürülürken inceleme devam ediyor.

