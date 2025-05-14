Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin 6 öğrenci tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde toplanıp bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 97 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edildi.



Savcılıkta ifadeleri alınan 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sının tutuklanmasına hükmeden hakimlik, 9 şüphelinin ''yurt dışına çıkış yasağı'' ve ''imza atma''yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü bir etkinliğe Nurettin Yıldız'ı çağırdı. Çocuk yaşta evliliği meşru gören söylemleri nedeniyle gündeme gelen Yıldız'ın konferansı gerginliğe yol açtı. Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlendi.



Nurettin Yıldız, kürsüde konuşma yaptığı sırada yumurtalı saldırıya uğradı. Çıkan arbedede protestocular salondan çıkarıldı. Kampüste de çok sayıda öğrenci etkinliği protesto etti.



Öğrenciler ile polis arasında olaylar çıktı. Arbedede 13 polis hafif yaralandı. 97 öğrenci gözaltına alındı.



OKULDAN AÇIKLAMA



Boğaziçi Üniversitesi olaylara ilişkin açıklama yaptı.



Protestoya katılanlar hakkında disiplin işlemi başlatılacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı...

